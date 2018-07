Ble banket opp i leiligheten

nyheter

Det var i Bardu at politiet kunne melde om en alvorlig voldssak natt til lørdag.

- En person er fraktet til UNN Tromsø for behandling etter å ha blitt banket opp i en leilighet i Bardu. Politiet er på stedet og har kontroll på en person som er siktet i saken, meldte Troms politidistrikt klokken 06.30.

Narvik: I forbindelse med arbeid er det en kabel som er gravd av. Dette medfører at deler av Narvik er uten strøm. Mobilnettet er nede, noe som medfører at man ikke får kontakt med nødnumerene 110, 112 og 113. Dette jobbes med å få reparert skaden. Dersom man har behov for kjelp, dra til brann eller eventuelt politistasjonen. Man kan også dra til sykehuset i Narvik. Dette jobbes for fullt med å få rettet feilen.

Tromsø: Politiet har avholdt to promillekontroller på to ulike steder samtidig i dag tidlig. I begge kontrollene ble én person siktet for promillekjøring. Blodprøver er sikret. Den ene føreren fikk førerkortet beslaglagt på stedet. Den andre avventes prøveresultat.

Tromsø: Nødetatene rykket ut på en brannalarm i Tromsdalen. Der fant dem en sovende person med svidd mat i ovnen. Sjekkes av ambulanse. Politiet oppretter sak.

Kabelvåg: Politiet stoppet en bilfører som nektet å stoppe for kontroll. Bilfører hadde ikke førerkort. Sak opprettes

Bodø: Klokka 2320 fikk politiet en melding om en beruset og eldre mann som forstyrret andre ved blant annet å by flere på juling. Tilsnakket av patruljen. Gitt et pålegg om å forlate sentrum. Etterkom dette.

Kabelvåg. Klokka 2305 var det en beruset mann i 50-årene som pådro seg oppmerksomhet da han satte seg i kajakk og dro ut på havet. Han ble hentet inn av redningsskøyta. Patruljen har snakket med mannen og han ble sendt hjem.

Gravdal: Klokka 2317 fikk politiet en melding om mann som skjøt med våpen (i retning opp "i lufta"), ett skudd. Satte seg i bil og kjørte derfra. Ble så pågrepet av politiet på sin bopel, udramatisk. Var beruset. Anmeldes, også for kjøring i beruset tilstand. Våpen funnet og tatt i beslag. Den pågrepne mannen var i 30-årene.

Svolvær: Klokka 2336 fikk politiet melding om slåssing. Ved patruljens ankomst på stedet var slåsskampen avsluttet og den mistenkte borte. Ingen som hadde behov for legehjelp. Mistenkte er navngitt og vil bli anmeldt.

Forsmoen, Drevja: Klokka 2347 stanset patruljen en bil med tilhenger. Føreren hadde ikke gyldig førerkortklasse for å kjøre med den aktuelle tilhengeren. Blir anmeldt.

Bodø: Klokka 0157 var det en vakt ved et utested i sentrum som meldte om en gjest som ønsket å slåss. Måtte holdes. Politi dro til stedet. Gjesten roet seg og ble gitt ett pålegg om å forlate sentrum. Etterkom dette.

Mo: Mann i 20-årene pågrepet for bruk av narkotika på et utested. Bevis sikret. Anmeldes.

Mo: Beruset mann i 20-årene slo og skallet til annen person. Mistenkte kjøres inn i arrest og sak opprettes.