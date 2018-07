nyheter

Selskapet som har ansvar for å drifte losbåtene Buksér og Berging AS, ber i en henvendelse til Lødingen Havn KF om fritak for anløpsavgift for sine losbåter, skriver Bladet Vesterålen.

I henvendelsen fra Buksér og Berging fremkommer det at selskapet står for driften av 24 losbåter kysten rundt. Eneste kommune som krever selskapet for havneavgift er Lødingen, skriver Bladet Vesterålen.