Ølsalget øker i varmen, særlig for sterke merkevarer

Med sommertemperaturer rundt og over 30 grader kjøper folk mer øl i Norge, noe som motvirker de negative effektene av sukkeravgift og svenskehandel.

– De siste fire ukene er ølsalget opp ni prosent sammenlignet med fjoråret. Alle i bransjen merker dette, sier Hansa Borg-sjef Lars Gill til Dagens Næringsliv.

Gill trekker fram to forbrukstrender som har slått inn parallelt med varmen: Merkevarelojaliteten øker, slik at de store bryggerienes gjengangere selger enda bedre enn vanlig, mens dagligvarekjedenes merker går ned. Et annet fenomen er spesielt stor økning i salget av alkoholfritt øl, der økningen har vært 20 prosent.

Bransjen har tidligere i år vært misfornøyde med salget og klaget på sukkeravgiften og svenskehandelen. Gill påpeker at folks higen etter øl i sommervarmen kun gir et midlertidig løft.

– Vi vil merke problemet igjen i september, sier han.

