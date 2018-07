Mangler fortsatt lensmanns kontor

nyheter

Evenes lensmannskontor i Nordland står på listen over fremtidige tjenestesteder, uten at de er åpne for publikum eller satt i drift i dag, melder politiforum.no.

Evenes lensmannskontor nord i Nordland erstatter opprinnelig Evenskjer, Tjeldsund og Skånland lensmannskontorer, men er ennå ikke åpnet. Politiet i Nordland håper imidlertid kontoret er oppe og går tidlig i høst.

– Evenes lensmannskontor skal inn i nytt lokale som må tilpasses politiet. Det er derfor under ombygging, forklarer politistasjonssjef i Narvik, Ben-Inge Eriksen til politiforum.

Lensmannskontoret blir et klassisk lensmannskontor og skal være åpent for publikum. Kommunene får innvirkning på åpningstidene.

– Dette skal være åpent for publikum for bestemte tider i uken. Hvor mange ganger i uken og hvor lenge pr. gang ikke avklart ennå. Dette skal avtales i samarbeid med Evenes og Tjeldsund kommune, skriver Eriksen, til nettstedet denne uke.