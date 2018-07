Her kan bompenger ha gått tapt

nyheter

Her har nemlig bommen stått kollåpen i alle fall siden mandag. Normalt er det bare busser og utrykningskjøretøy som skal kunne kjøre gjennom denne bommen. For øvrig ferdsel er den kommunale veien stengt.

– Vi ble i dag gjort kjent med at bommen har stått åpen en tid, og vi har nå hatt folk oppe for å se på forholdene. Vi vet foreløpig ikke hva som har skjedd, men vi håper at vi får stengt bommen i løpet av kort tid. Trolig må vi hente folk inn fra ferie for å få bommen på plass igjen, sier økonomisjef John G. Rørnes i Harstad kommune.