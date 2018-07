Utenlandsk mann siktet for overgrep på egne barn

nyheter

Det dreier seg om tilfeller med barn under både 16 og 14 år. På de påståtte overgrepstidspunktene for en del år tilbake, bodde mannen og familien i Harstad. Han etterforskes av politiet her, men sitter i varetekt sørpå.

Harstad Tidende har omtalt siktelsen ved flere anledninger. Mannen, som er i 60-årene, ble fengslet tidligere i vinter. 8. april ble det i et fengslingsmøte i Trondenes tingrett begjært at mannen skulle varetektsfengsles i åtte nye uker. I dag ble det altså begjært i Trondenes Tingrett begjært at mannen fortsatt skal varetekstfengsles.

Den utenlandske mannen mistet på et tidspunkt omsorgen for de små barna sine, men det stoppet han ikke fra å forgripe seg på dem, ifølge politiet. Ifølge siktelsen var overgrepene gjort på «en særlig smertefull eller krenkende måte»

Siktelsen tar utspring i en rekke alvorlige paragrafer i straffeloven, som vil utløse streng straff ved en eventuell tiltale og dom. Påtalemakten har derfor åpenbart konkludert med at det ikke er noen fare for oversoning.

Mannen er siktet etter straffelovens paragraf 195 om seksuell omgang med barn under 14 år og straffelovens paragraf 196 om seksuell omgang med barn under 16 år. Han er også siktet etter straffelovens paragraf 192 om ved vold og/eller trusler for å ha tiltvunget seg seksuell omgang, samt straffelovens paragraf 197 om seksuell omgang med slektning i nedstigende linje.

Mannens forsvarer er Asja Cemalovic. Det var dommerfullmektet Markus Arentsen som tilbake i april imøtekom i sin kjennelse begjæringen fra politiet om forlenget fengsling.