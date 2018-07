Dette er ikke til å leve med

nyheter

Gjennom flere artikler den siste uken har Harstad Tidende gitt en situasjonsbeskrivelse av politiressursene i Harstad. Bildet som tegnes er dystert, og frykten for innbyggernes trygghet er reell. Når man må unnlate å arrestere lovbrytere, eller at arrestanter må slippes fri fordi man ikke har noen til å passe på dem, har man for lengst passert grensen for det forsvarlige og akseptable. Uholdbart er det også at politiet stadig oftere er de siste som dukker opp på et skadested, lenge etter brann og helsepersonell som selv må ta hånd om oppgaver som tilligger politiet.

Problematikken henges på politireformen, og ledelsen ved Harstad politistasjon bekrefter at reformen har vært krevende. I et forsøk på å fendre av noe kritikken, beveger imidlertid stasjonsledelsen seg ut på is så tynn at den umiddelbart slår sprekker. Å hevde at bemanningssituasjonen ikke er spesifikk for politiet i Harstad, og ikke nødvendigvis verre enn andre steder, er argumenter som er dømt til å falle på steingrunn.

Når situasjonen i harstadregionen er å alvorlig som den er, er det i og for seg revnende likegyldig hvorvidt det finnes steder i landet som har det verre. Regionens innbyggere er opptatt av å ha den samme tryggheten som politiet alltid har representert. Situasjonsbeskrivelsen fra ansatte, Politiets Fellesforbund og til dels fra stasjonsledelsen i Harstad, forteller i klartekst at så ikke er tilfelle per i dag, og det er alvorlig.

Det er derfor på høy tid, enn si på overtid, at det politiske miljøet går opp på barrikadene. Ordførerne i Harstad, Skånland og Kvæfjord uttrykker bekymring, og har åpenbart ikke til hensikt å stoppe der. Her må det utøves press lokalt og sentralt. Det er innbyggernes trygghet og politiets omdømme og helt nødvendige respekt som står på spill.