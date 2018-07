God trafikk for Senjafergene

nyheter

- Jeg er svært godt fornøyd med at vi fikk «Stetind»i sambandet Gryllefjord-Andenes. Den tar unna det meste. Men flaskehalsen er Malangen, melder Per-Inge Søreng til avisa.

- Her må det på plass ei større ferge neste år! Hørte på radio idag at det ikke finnes større fergemateriell akkurat nå. Men dette må det jobbes med! Jeg tenker at dette sambandet må prioriteres av fylkeskommunen foran ny forbindelse fra Sør Senja til Harstad. Fortsatt god sommer selv om godværet tar en pause, melder Per-Inge Søreng til folkebladet denne uke.