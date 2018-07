6.000 elever får plass på videregående skole i Troms til høsten

nyheter

Av de 6000 elevene har 5918 ungdomsrett, hvorav 5659 er søkere fra Troms. De resterende 259 er gjesteelever fra andre fylker. Inntaket inkluderer også søkere med voksenrett og fullføringsrett.

I alt er det gitt nye tilbud til 381 søkere ved andre inntak.

– Søkere uten rett har ikke fått tilbud om plass, men står på skolenes ventelister, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied (V).

Hele 93 prosent har fått oppfylt sitt første ønske.

Fylkesråden mener dette er svært gledelig, og påpeker at flere enn i fjor ble tatt inn på sitt primærønske.

– Tallene kan tyde på at dimensjoneringen er bedre. Vi er i en prosess, så det er viktig at elevene bekrefter plass eller ventelisteplass i tide slik at de beholder prioritert ønske. Søkerne som nå har fått plass, har frist til 29. juli med å svare på tilbudet, sier fylkesråden.

Etter svarfristen, vil det gjøres oppdateringer og eventuelle rettinger før listene overføres til den enkelte skole 6. august. Skolestart er 20. august.