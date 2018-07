Kjørt hjem – havnet i basketak med nabo

nyheter

Det var i Harstad at politiets forsøk på å kjøre en mann hjem natt til søndag for at han skulle ta kvelden mislyktes.

- Beruset mann i 30-årene tok seg inn en port hos melder i sentrum. Kjørt hjem, men klarte ikke å holde seg der og havnet i basketak med en nabo, melder Troms politidistrikt klokken 05.08.

Konflikten med naboen endte ikke godt. Politiet melder at mannen i 30-årene måtte kjøres til legevakten etter basketaket for kontroll av en mindre skade.

Også i Gratangen fikk politiet inn en melding om en voldshendelse.

- Melding om voldshendelse mellom to personer. Politi og ambulanse på stedet, skriver Politiet i Nordland på Twitter.

Dette er de øvrige hendelsene i distriktet:

Målselv: 10 person ble kontrollert i en promillekontroll på morgenen.

- Ingen overtredelser, melder Troms politidistrikt klokken 08.30

Salangen: 10 person ble kontrollert for promille også i Salangen. Heller ikke der førte det til noen utslag.

Leknes: Patruljen stanset en bil for kontroll. Føreren fremstod som beruset.

- Fremstilles på legevakten for blodprøvetaking. Avhørt, førerkort beslaglagt og sak opprettet.

Leknes: Patruljen stanset et annet kjøretøy hvor føreren ble mistenkt for promillekjøring. Føreren ble tatt med til legevakt for bevissikring og anmeldes.

Leknes: En person som oppførte seg ufint på et utested ble bortvist av politiet.

Narvik: Politiet fikk en melding om en kranglete og vanskelig gjest på et utested i sentrum. Patruljen rykket ut til utestedet.

Leknes: Også i Leknes fikk politiet melding om en vanskelig gjest på et utested. Personen forlot da patruljen kom.

Vesterålen: Politiet fikk melding om en slåsskamp ved en campingplass. En diskusjon mellom flere personer endte i et slagsmål. Patruljen rykket ut og fikk stoppet slåssingen.

- Patruljen oppretter sak, melder Politiet i Nordland klokken 01.34 natt til søndag.