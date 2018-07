– Burde vært sett i sammenheng

nyheter

Hun er tungt engasjert i de nasjonale og regionale forberedelsene til 1000-års markeringen av slaget på Stiklestad. Prosjektet starter i 2020, og går slag i slag. I det nasjonale jubileumsprogrammet jobber man for at Trondenes, Bjarkøy, sammen med Borg og Tjøtta i Nordland kan bli en del av starten på jubileumsmarkeringen.

– Det er forsåvidt et positivt initiativ med spydprosjektet. Men vi skulle ønske at de var litt mer tålmodige, slik at vi kunne se all markering av Bjarkøy og vikingetiden i sammenheng. Eksempelvis er spydet planlagt til et sted som ikke er spesielt historisk signifikant i forhold til hvor Tore Hund hadde sitt daglige virke, påminner Dons Hansen.