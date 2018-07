Disse ferielandene gjør oss mest bekymret

nyheter

Rundt seks av ti spurte oppgir at dette i stor grad påvirker årets ferievalg. Det går frem av Reiseundersøkelsen 2018 fra Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If.

- Det er helt tydelig at frykten for denne type hendelser har satt seg i ryggmargen hos mange. Steder vi ønsker å feriere, som Tyrkia, Egypt og Russland, blir valgt bort fordi vi vil unngå mulige situasjoner. I stedet søker vi oss til mer kjente og innarbeidede reisemål, sier informasjonsdirektør Jon Berge i Europeiske Reiseforsikring og If.

Selv reisemålet som år etter år har vært på toppen av listen over drømmereiser - USA - er blant landene nordmenn unngår på grunn av kriminalitet og den politiske situasjonen.

Stadig mer bekymret

Ifølge Reiseundersøkelsen 2018 fra Europeiske Reiseforsikring bekymrer nordmenn seg stadig mer for kriminalitet, vold, terror og naturkatastrofer.

- Kvinner og de over 60 år er overrepresentert blant dem som velger bort reisemål på grunn av denne type hendelser. Samtidig sier også tre av fem under 30 år at de påvirkes av den politiske situasjonen og uroligheter når de planlegger reisemål, sier Berge.

Reiseundersøkelsen ble utført i april i år, og kartlegger nordmenns ferievaner det siste året. Hele 992 intervjuer er gjennomført av Kantar TNS på oppdrag for Europeiske.

Unngår Midtøsten

Egypt, De Forente Arabiske Emirater (inkludert Dubai) og Midtøsten for øvrig, topper listen over reisemål mange normalt ville vurdert, men som er utelukket det nærmeste året. Selv om situasjonen for Tyrkia har bedret seg, ligger landet fortsatt på en klar tredjeplass på listen.

Langt flere utenlandsreisende er også blitt bekymret for å reise til Russland. I fjor oppga 18 prosent at de ønsket å reise til Russland, men lot være på grunn av frykten for kriminalitet, terror, opplevde negative nyheter om stedet eller frykt for naturkatastrofer, men aller mest for den politiske situasjonen. I år vil hele én av fire unngå Russland.

Hellas er «friskmeldt»

Samtidig er Hellas, som hele én av fem utenlandsreisende nordmenn valgte bort for bare to år siden, nærmest friskmeldt som reisemål.

- Dette gjenspeiler seg i økt andel som reiser til Hellas. Det er bare Norge og Spania med Kanariøyene som så langt er mer populært å legge hovedferien til enn Hellas, sier informasjonsdirektør Jon Berge.

Andelen som lar valg av reisemål bli påvirket av naturkatastrofer, ser også ut til å ha økt siste året. Dette slår blant annet ut på områder som Japan og Sør-Amerika. Den samme tendensen er også synlig for Mellom-Amerika og USA. Dette kan også skyldes den såkalte atlantiske «hurricane season» som ofte rammer disse områdene.

--

Disse landene/områdene ønsker vi å reise til, men utelukker

1. Midtøsten - 51 % (opp fra 35 % i fjor)

2. Egypt- 42 % (opp fra 36 % i fjor)

3. Tyrkia – 41% (ned fra 54 % i fjor)

4. De forente arabiske emirater (inkl. Dubai) – 32 % (opp fra 19 % i fjor)

5. Russland- 25 % (opp fra 18 % i fjor)

6. Afrika – 12 % (uendret fra i fjor)

7. India – 11 % (opp fra 6 % i fjor)

8. Sør-Amerika – 9 % (opp fra 6 % i fjor)

9. Mellom-Amerika – 9 % (opp fra 5 % i fjor)

10. USA – 8 % (uendret fra i fjor)

11. Frankrike- 7 % (ned fra 11 % i fjor)

12. Kina – 5 % (uendret fra i fjor)

Kilde: Reiseundersøkelsen 2018 / Europeiske Reiseforsikring