Ibestad i norgestoppen

Det viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå over befolkningsutvikling fram mot 2040, mleder nationen.no.

I dag har Ibestad (31,4 prosent) den høyeste andelen over 65 år. I 2040 vil totalt 162 av dagens kommuner ha over 30 prosent innbyggere over 65 år. Røst (52,4 prosent) vil toppe listen.

Norge har i dag 5,3 millioner innbyggere. I 2040 er tallet over 6 millioner.

Den største økningen innbyggere er i kategorien 65+. Landet totalt får 540.000 flere innbyggere over 65 år fram til 2040.

Med unntak av kommunene Ibestad og Loppa, får samtlige andre kommuner flere innbyggere over 65 år i 2040.

Utviklingen blant unge innbyggere er langt mer ulik. 260 kommuner får færre innbyggere i denne kategorien fram til 2040.

Dette fører til at andelen pensjonister går kraftig opp i mange kommuner.

Statistikken baseres på de 422 kommunene som eksisterer i dag, og tar ikke høyde for de mange kommunesammenslåingene som er vedtatt.

Seniorforsker Astri Syse i SSB er blant flere forskere som jobber med framskrivingene. Hun sier flyttemønster er årsaken til at distriktene taper unge innbyggere.

- Vi ser at de unge flytter inn til byene, for høyere utdanning og morsomme jobber. Når de har fått barn, og skal inn i en ny livsfase, drar de ikke hjem igjen. I stedet flytter de til randsonene til de store byene, sier han i en sak publisert av Nationen denne uke,