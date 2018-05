Ordføreren fikk stafettpinnen foran kjempearrangement

nyheter

Torsdag fikk ordfører Marianne Bremnes overrakt stafettpinner av arrangementsleder Ole-Jonny Korsgaard og kreftkoordinator Liv-Anne Pedersen.

– Jeg oppfordrer alle enhetene i Harstad kommune, ansatte i skolen, på sykehjem, på rådhuset og overalt til å melde seg på. Vi skal virkelig være med på å feire livet, sier en engasjert ordfører.

Harstad er vertskommune for det første «Stafett for livet»-arrangementet i Nord-Norge. Det er åttende gang stafetten blir arrangert i Norge.

– Dette er verdens største non-profit-arrangement. Fra klokka 12 lørdag til klokka 12 søndag formiddag skal kreft settes på dagsorden. Dette er et 24-timers arrangement der lokalsamfunn går sammen for å vise sin støtte til dem som er, eller har vært berørt av kreft. Stafetten symboliserer at en kreftsykdom aldri tar pause, men er til stede hele døgnet og at det alltid bør være noen på banen for den som er syk, sier Ole-Jonny Korsgaard.

Målet er at minst 60 lag skal melde seg på.

– I løpet av få dager er 17 lag påmeldt. Først ute var Frisklivssentralen, sier kreftkoordinator Pedersen.

Alle frivillige hjelpere er på plass. De skal samles i Altevågen 21. juni slik at alle blir oppdatert på siste informasjonen.

– Vi stiller med A-laget under åpningsseremonien. Ordfører Marianne Bremnes og generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen foretar åpningen, sier Korsgaard.

Lagene som deltar skal holde det gående i 23 timer. I én time stopper stafetten for å minnes de som tapte kampen mot kreften med en spektakulær lysborg.

– Det er fighterne – de som overlevde kreften – som tar første runde av stafetten. De blir ekstra godt vare på, og får blant annet et eget telt de kan oppholde seg i underveis, sier de

Siden stafetten holder det gående hele natt til søndag, blir det tent bålpanner som lyser opp Stangnesbanen.

– Dette kommer til å bli helt magisk, sier arrangørene.

Ett av målene med stafetten er å engasjere frivillige som støttespillere, blant annet i støttegrupper og trimgrupper.

– Et kjempeflott tiltak som berører alle. Her må privatpersoner, lag og foreninger fra hele distriktet stille opp, sier ordfører Marianne Bremnes.