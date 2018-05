Her er resultatet av folkeavstemmingen i Finnmark

nyheter

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) ga uttrykk for at hun var skuffet over at opposisjonspartier og regjeringspartier har snakket ned folkeavstemningen. Hun presenterte i dag resultatet av folkeavstemmingen i Finnmark fylkeskommune, det ble streamet live på fylkeskommunens nettside.

- Dagens finnmarkinger er ikke redd for å tale makta midt i mot når de er uenige. De har de vist i denne historiske folkeavstemmingen, sa hun.

- Finnmark har sagt et massivt og rungende nei til sammenslåing med Troms.

Rundt 35.000 finnmarkinger har avgitt sin stemme. I underkant av 30.000 av stemmene var elektroniske, mens i overkant av 5.000 stemmer var papirstemmer. Ifølge Vassvik overgår deltakelse normalt oppmøte ved avstemminger om sammenslåinger.

Vassvik vil overlevere resultatet av avstemmingen til statsminister Erna Solberg (H).

Den endelige godkjenninga av valgresultatet skjer på fylkesvalgstyrets møte fredag 25. mai, opplyser Finnmark fylkeskommune på sine nettsider.

- Det eneste finnmarkinger ønsker er å bli styrt av finnmarkinger. Nå har finnmarkingene fått sagt sitt, sa hun avslutningsvis da tallene ble presentert.

Den mest positive kommunen til sammenslåing var Alta, der stemte 32 prosent ja til sammenslåing. Like etter var Kautokeino, der 19,8 prosent stemte ja til sammenslåing.

Oppslutningen til avstemmingen var 58 prosent, det er høyere enn de siste 8 fylkestingsvalg. Dersom alle som ikke avga sin stemme hadde stemt ja til sammenslåing, ville likevel nei-siden fått flertall.