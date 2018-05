Fire fikk bot: Nå sjekker politiet om du har piggdekk

nyheter

Politiet avholdt tirsdag kveld trafikkontroll med fokus på promille og bruk av piggdekk i sentrum av Harstad.

- 17 bilister ble kontrollert. Av disse fikk fire gebyr for bruk av piggdekk, opplyser politiet.

Godvær og ingen sjanse for snø og is gjør at politiet tidlig oppfordret folk til å bytte fra vinter- til sommerdekk. Fristen er 1. mai, men hvis forholdene tilsier det kan bilister likevel vente med å legge om.

Normalt venter politiet med å gjøre kontroller der de sjekker bildekkene. Oddmund Nilsen ved Harstad politistasjon sa tidligere i måneden at politiet i år vil være tidligere langs veiene på utkikk etter dekksyndere.

- Det river opp asfalten og skaper unødvendig mye støv. Det er heller ikke vits å feie, når det brukes så mye piggdekk, sier han.

kulle du kjøre med piggdekk utenom vintersesongen og uten at føret krever det, risikerer du en bot. Du vil heller ikke få bilen din EU-godkjent, dersom du fremstiller den med piggdekk utenom vintersesongen.

Det hjelper heller ikke å vise til at du kjører piggfritt. Piggfrie vinterdekk har langt dårligere veigrep enn sommerdekk, ikke minst på våt veibane. Selv på tørr veibane vil bremselengden være betraktelig lenger med piggfrie vinterdekk, enn med sommerdekk. Årsaken er at piggfrie vinterdekk har en mykere type gummi enn sommerdekk. Resultatet er at bilføreren risikerer ustabilitet, lengre bremsestrekning og langt dårligere drenering av regnvann. På våt veibane risikerer du å få vannplaning ved lavere hastighet enn med sommerdekk.

Det er også viktig å sjekke mønsterdybden på sommerdekkene. Veitrafikkloven sier at mønsterdybden skal være minst 1,6 millimeter på sommerdekk. Mange trafikkeksperter anbefaler det dobbelte.