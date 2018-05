1.700 NRK-ansatte går i streik

nyheter

Det er nå streik blant journalistene i NRK. Det melder VG like før klokken 12 tirsdag morgen. NRK melder selv at streiken trår i kraft klokken 1301 tirsdag.

Sendingene fra 17. mai og togene landet over vil etter alle solemerker gå uten kommentarer og programledere etter at det like før klokken 12 tirsdag ble klart at Norsk Journalistlag i møte med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter ikke ble enige. Det var størst uenighet rundt lønn- og arbeidsforhold.

– Det har ikke vært reelle forhandlinger. Vi opplever at NRK ikke har rikket seg en tomme gjennom meklingen. NRK misbruker frontfagsmodellen, og bruker den som en absolutt grense, i et forsøk på å kneble de frie forhandlingene. Dette er et forhandlingsklima vi ikke kan godta. NRK sender dermed 1700 journalister ut i streik, sier Richard Aune, leder i Norsk Journalistlag i NRK til VG.

I tillegg til mer lønn, krever NJ likebehandling av tilkallingsvikarer og at NRK følger opp sine ansatte og sørger for oppdatert kompetanse.

Meklingen var nesten 12 timer på orvertid da forhandlingene endte i brudd.

Sist det var streik i NRK var i 2006. Da var de NJ-organiserte tilbake på jobb etter åtte dager. I 1990 streiket journalistane i NRK i 25 dager.

Det er tre journalister ansatt i NRK i Harstad.

HT oppdaterer saken.