Fare for skred

nyheter

- Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting også i høyfjellet. Snøsmeltingen ventes å bli opp mot 20-30 millimeter per døgn. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt, heter det i varselet på yr.no.

Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.

- Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40-50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.

Snøskredfaren er nå betydelig i hele fylket, og blir det også i Nordland torsdag. Faren for jordskred er onsdag på faregrad 1, men øker til gult nivå, faregrad 2 torsdag. Hvor lenge dette siste varer er ukjent.

Anbefalingene er:

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.

Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv.

Værvarselet for onsdagen er sørlig periodevis liten kuling utsatte steder. For det meste pent vær. Fra i ettermiddag sørvestlig frisk bris på kysten. Tilskyende i ytre strøk, men stort sett oppholdsvær. Torsdag bris omkring sør. For det meste pent vær. Og fredag skiftende bris, på kysten sørvestlig periodevis liten kuling. Pent vær, fra ettermiddagen tilskyende og etterhvert litt regn, først i sør.

Temperaturene anslås å bli rundt 17 grader i dag og torsdag, og 11-12 på fredag.