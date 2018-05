Eksamenstid: I dag får 10.-klassingene vite det

nyheter

I løpet av eksamensperioden blir det 275.000 eksamener i 408 ulike fag i ungdomsskolen og videregående skole.

I år åpnes det for at elever på videregående skal kunne bruke internett i sju fag.

- For at eksamen skal gjenspeile opplæringen, får elever og privatister tilgang til internett på eksamen i noen fag. Internett er et sentralt verktøy både på skolen og i hverdagslivet, og ikke minst i arbeidslivet som elevene skal forberede seg til, sier Marthe Akselsen, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

I dag får altså elever på 10. trinn beskjed om hvilke fag de kommer opp i. Elever på videregående må vente til tirsdag 15. mai før de får beskjed om de kommer opp, og i hvilke fag.

21.000 elever i 10. klasse har første eksamensdag i matematikk onsdag 16. mai. Deretter går det slag i slag med sentrale eksamener til og med tirsdag 5. juni.

