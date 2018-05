Savnet i Barentshavet

nyheter

Dette melder Hovedredningssentralen for Nord-Norge. Klokken 10.10 i dag ble sentralen varslet om at et besetningsmedlem på KV Nordkapp var savnet.

Den savnede ble sist sett om bord rundt midnatt, da fartøyet var i en posisjon om lag 50 NM (93 km) nord-nordvest av Bjørnøya. Det er likevel regnet som sannsynlig at den savnede enda var om bord i 0230-tiden. Siden den tid hadde fartøyet beveget seg en strekning på om lag 70 NM (130 km) sørøstover, til en posisjon like øst av Bjørnøya. En rekke fartøy og helikoptre har siden søkt aktivt.