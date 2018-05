Narkotika i posten

nyheter

I mai 2016 fikk han tilsendt til sammen 162 gram amfetamin til Harstad gjennom postverket. Men politiet var på sporet, og beslagla forsendelsen. Fredag må harstadværingen i 20-årene møte i Trondenes tingrett, tiltalt for grov narkotikaforbrytelse, brudd på paragraf 231 og 232 i straffeloven: "for grovt å ha forsøkt å erverve narkotika. Overtredelsen er grov fordi det særlig legges vekt på hva slags stoff det gjelder, mengden og overtredelsens karakter".

Amfetamin er et sentralstimulerende stoff som ligner på metylfenidad, som brukes i behandling av ADHD og narkolepsi. Amfetamin brukes for å bedre konsentrasjon og motvirke tretthet. Fordi amfetamin har en prestasjonsøkende effekt på noen områder, er det også et populært stoff på det illegale markedet. Stoffet gir brukeren en følelse av mental klarhet og våkenhet, økt energinivå, oppstemthet og utholdenhet. Mange føler seg kreative og åpne overfor andre mennesker.

De fysiske virkningene, kan derimot framstå som et mareritt for (mis)brukerne. De kan inkludere redusert matlyst, svette, hyperaktivitet, økt blodtrykk, impotens og insomnia. Det er fare for psykoser, hjerte- og nyreproblemer, endrede spise- og søvnvaner, nedsatt tannstatus og redusert immunforsvar. (Kilde wikipedia)

Aktor i rettsaken er politiadvokat Runar Mellem Robertsen, forsvarsadvokat Tom Ovesen representerer tiltalte, mens dommerfullmektig Markus Arentsen leder retten.

Dømt for innførsel av narkotika Mannen i 40-årene var opprinnelig tiltalt for ved en hel rekke tilfeller å ulovlig ha innført eller oppbevart narkotika.

Ble stoppet med narkotika på Harstad/Narvik flyplass: Fikk redusert straffen til 120 dager Mann i 20-årene ble dømt for grov narkotikaforbrytelse.