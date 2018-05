– Det blir bart 3. mai

nyheter

9. april siden spurte Harstad Tidende om når du tror det blir bart i Generalhagen. På vår Facebook-side fikk vi over 500 svar, og når ser det ut til at vi snart får en vinner.

I april sjekket reporter Tor Sellevold Solbakken snødybden, og kunne da rapportere om halvannen meter snø på det dypeste.

30. april var det andre snøboller.

– Nå er dybden på det meste rundt 25 centimeter i selve parken, sier han.

Solbakken tippet selv at snøen ville være borte 13. mai. Nå tror han at snøen vil være borte mye tidligere.

– 2. mai er nok datoen, sier han.

Vinneren av HTs konkurranse stikker av med en fin bunke Flaxlodd. Det er fremdeles mulig å svare på konkurransen, men kun svar som ble levert inn i april er med i trekningen.

Spurte ekspertisen

For å en mer kvalifisert uttalelse enn nyinnflyttet søring Solbakken, tok Harstad Tidende mandag kontakt med Meteorologisk institutt i Tromsø.

Etter å ha studert værvarselet for de neste dagene, tror Magnus Haukeland at det bare er snakk om dager før snøen er borte.

– Jeg vil si at 3. mai er dagen. Det skal bli opp mot 7. varmegrader og sol, så her blir det tining, sier han.

Masse snø på kanten

Et stridsspørsmål som både publikum og jury har måtte tenke på er om all snøen som ligger i ytterkanten av Generalhagen skal telle med i konkurransen. Ved Storgata opp mot byskillet ligger store mengder snø under masse skitt og grus som ser ut til å ta god tid å smelte. Det samme gjelder på kanten av Generalhagen mot Bysenteret.

– Dette teller ikke med, slår juryen fast. Vi regner kun med snø i hagens hovedområde, stedene som folk benytter seg av. Årets jury består av prominente medlemmer av Harstad Tidendes redaksjon.

Juryen har gått gjennom svarene, og ser at 10. mai er datoen flest tror det blir snøfritt. 1. mai har 18. stemmer. 17 tror på dagen derpå. 3. mai tror 19 personer på. 17 personer har tippet på 4. mai. 29 personer har tippet 5. mai. 20 personer tipper 6. mai

Vi kommer tilbake med resultatet når det er klart.