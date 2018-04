Pensjonistene slo seg løs

nyheter

Dette var andre gang pensjonistgallaen ble arrangert, og den eldre garde satte tydeligvis stor pris på denne kvelden.

I Sør-Troms er det i alt ti pensjonistforeninger, og det må noen ildsjeler til for å skape et treffsted som pensjonistgallaen i Skånlandhallen har blitt.

Fantastisk dansemusikk

To av disse er Fredd Gerhardsen og Rolf Pettersen som er ledere for henholdsvis Harstad Pensjonistforening og Skånland Pensjonistforening.

- Vi hadde en kulturkveld for pensjonister her i hallen for tre år siden, og den ble så vellykket at mange ytret ønske om flere arrangement. Det var spiren til å få til en pensjonistgalla, og i fjor gikk den første av stabelen. Gallaen ble vellykket på alle måter, og nå er vi i gang med den andre. Oppslutningen om gallaen er stor, og folk trives. Muligheten til å ta seg en svingom er en viktig på en kveld som dette, og «Botnbælgan» sørger for fantastisk dansemusikk. De spilte også på den første gallaen, og da fikk vi tydelige tilbakemeldinger om at det var slik musikk de ønsket, fortalte de to pensjonistlederne.

Avhengig av Soif

Det er et stort apparat å arrangere en galla for så mange, og uten hjelp fra Soif’s A-lag, hadde det ikke vært mulig, forteller Rolf Pettersen.

– Selv om vi er mange fra våre egne rekker som trår til under arrangementet, er vi helt avhengige av Soif. De rigger salen, legger ut matter og får bord og stoler på plass, og når det hele er over, rydder de lokalet. I tillegg tar de seg av salget i baren, og de får selvfølgelig inntektene fra dette. Vi er svært takknemlige for den kjempejobben som de gjør.

Viktig møteplass

Leder for Harstad Pensjonistforening, Fredd Gerhardsen, mener pensjonistgallaen har stor betydning for dem som har kommet litt opp i årene.

– Dagens pensjonister er ganske spreke, og slike møteplasser er viktige. Vi setter også pris på at lokalavisen stiller opp på et slikt arrangement, for vi er avhengig av at både media og samfunnet for øvrig er med oss i vårt arbeid for å skape en aktiv pensjonisttilværelse.