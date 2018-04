Fikk inn fire millioner

nyheter

I Finnmark, Troms og Nordland ble det samlet inn litt over 4 millioner kroner. Og på landsbasis har dette så langt resultert i over 40 millioner kroner.

– Rett og slett helt fantastisk. Vi lover å forvalte pengene godt., melder Anne Lise Ryel generalsekretær i Kreftforeningen og distriktssjef Brage Larsen Sollund i en pressemelding-

Bidragene er med på å gi et bedre liv til de som lever med senskader etter kreftbehandling.

– Årets Krafttak mot kreft nærmer seg slutten, og vi ønsker å rette en stor takk til deg som har gått med bøsse, organisert innsamlinger, solgt vafler og kaker. Din innsats er uvurderlig. Tusen takk for at du har gitt av deg og din tid til årets aksjon!

– Vi ønsker å rette en varm takk til Jan Erik Winther og Odd Arild Karlsen. Takk for at dere sto fram med deres personlige historier i Harstad Tidende, for å løfte årets tema, melder distriktssjef Brage Larsen Sollund.

– En ekstra stor honnør stiles til Aksjonskoordinator Tonje Isabell Isaksen, russen i Harstad med aksjonsansvarlig Silje Losnegaard Hakvåg ved Heggen VGS., Anniken Kjernåsen ved Stangnes VGS. Harstad og Steivor Claussen ved Stangnes VGS. Kvæfjord. Dere har gjort en suveren jobb før og under aksjonen. R

Og en tusen hjertelig takk til alle som har støttet opp om aksjonen på bøsser, nettsiden og via Vipps, melder Larsen Sollund.

De innsamlede midlene skal brukes til arbeidet for at færre skal få senskader. Stadig flere overlever kreftsykdom, men ikke alle blir friske. Flere må leve med de fysiske og psykiske følgene av behandlingen.

– Vi trenger mer kunnskap om forebygging og behandling av senskader. Derfor vil en stor andel av pengene gå til forskning. Det kan resultere i bedre og mer skånsomme behandlingsmetoder, noe som er avgjørende for livskvaliteten til alle de som skal leve med eller etter kreft., melder Ryel.

– Vi vet hvor viktig våre tilbud er for dem som er berørt av kreft. Derfor vil en betydelig andel av pengene gå til kreftkoordinatorer i kommunene og til å styrke og videreutvikle Vardesentrene våre. Her avholdes blant annet kurs, møter og aktiviteter for pasienter, pårørende og kreftoverlevende. Det tilbys også samtaler med fagpersoner som psykologer, kliniske ernæringsfysiologer og frivillige jurister. I tillegg skal vi bruke penger på videreutvikling av helse- og velferdsteknologi som kan gi en bedre hverdag for dem som er rammet av kreft slik at de for eksempel kan bo hjemme lenger. Kreftforeningen er en pådriver og igangsetter i dette arbeidet, fordi det gir økt trygghet og mer frihet i en allerede tung hverdag.

– Kreftbekjempelse handler om mer enn å overvinne kreften. Det handler også om alle dagene etterpå som kreftfri, men ikke frisk. Tusen takk for at du er med på å gjøre disse dagene lysere for veldig mange, melder Anne Lise Ryel generalsekretær i Kreftforeningen og distriktssjef Brage Larsen Sollund i en pressemelding.