Overleger ved UNN Harstad reagerer

De mener UNN-ledelsen raserer en velfungerende rehabiliteringsavdeling ved UNN Harstad.

Tilbudet er en forutsetning i et helhetlig helsetilbud, hevder overlegekollegiet. De peker på at rehabiliteringsavdelingen i Harstad har et høyt respektert fagmiljø, som løser sine faglige oppgaver utmerket. I sin bekymringsmelding skriver de at avdelingen ikke har problemer med rekruttering. Avdelinga har høy stabilitet blant sine høykvalifiserte ansatte, melder NRK Troms søndag.

Legene hevder på sin side at å overføre ressurser tilsvarende 4 av 13 senger fra Harstad til Tromsø fremstår uforståelig:

«Den faglige kvaliteten og et veletablert samarbeid med mange kliniske avdelinger i hele UNN vektlegges ikke av klinikk- og avdelingsledelsen.»

– Jeg oppfatter at vi hadde et konstruktivt møte med de ansatte på sykehuset i Harstad sist mandag. Der ble det slått fast at det kun fjernes to senger. Vi er nå inne i en god prosess med de ansatte og skal sørge for et godt behandlingstilbud i framtida også i Harstad, sier Nordvåg til NRK.

Legene skriver i sin bekymringsmeldinga at det er vanskelig å utøve god ledelse uten tilstedeværelse, lokal forståelse og eierskap.

«Forslaget om kutt i sengetallet ved rehabiliteringsavdelingen ved UNN Harstad føyer seg inn i rekken av lignende saker i UNN. Det kommer tydelig fram at fjernledelse fra Tromsø er en struktur og lederform som ikke sikrer innsikt i og forsvarlig drift ved UNN Harstad».

Brevet er formulert av tre representanter for overlegekollegiet ved UNN Harstad, Anders Nordgård, Per Christian Valle og Rolf Arne Iversen, melder NRK Troms søndag.