nyheter

For at det skal bli billigere for pasienter og andre å ringe inn har UNN gått bort fra femsifret telefonnummer og etablert nytt sentralbordnummer 776 26000.

I en overgangsfase har folk problemer med å finne det nye nummeret, og en tipser forteller at folk i stedet ringer legevakta i Harstad.

- Der blir de til tider nedringt og er fortvilet.

Det gamle nummeret 07766, er altså stengt. Det nye nummeret er 776 26000.