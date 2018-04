– God opplevelse å være med

nyheter

Det sier presseansvarlig i Ungdomsbedriften UB Tre og Betong ved Stangnses videregående skole i Harstad, Rino Haugan,

– Vi er godt fornøyd med gjennomføringen av presentasjon og jobben vi har gjort på standen under NM. Vi har fått gode tilbakemeldinger. Vi har stort sett solgt alt vi hadde med oss av produkter. Nå er det kun en benk igjen, forteller Rino Haugen.

– Vi nådde ikke helt opp i konkurransen med de beste. Jeg tror vi var nær. Vi er litt skuffet over at vi ikke fikk noen priser. Men det går fort over, sier Haugen.

– Vi er 11 på laget og har hatt en flott reise til Lillestrøm. Vi har lært mye og det har vært spennende å se på lag fra de andre fylkene, sier Haugen, etter prisutdelingen på Lillestrøm.

Det var Kunsten å glede UB fra Kongshavn videregående skole som mottok prisen som beste ungdomsbedrift av kunnskapsminister Jan Tore Sanner. De vant foran skoler fra Møre og Romsdal og Oppland.

Juryen er imponert over bedriftens profesjonalitet og bevissthet på bærekraft i alle ledd av verdikjeden. De har bygget nettverk, skapt interesse for produktet og fått resultater. Konseptet har mulighet til å lykkes utenfor Norge. Personlig engasjement har vært drivkraften for utviklingen av bedriften som støtter en svært sårbare gruppe. Bedriften scorer høyt på alle vurderingskriterier for Norges beste ungdomsbedrift.

– Det er høyt nivå på mange av bedriftene her på Lillestrøm. Det har vært lærerikt. Vi vant fem priser under fylkesfinalen i Troms tidligere i år. Det ga oss håp om at det kanskje kunne bli pris i NM. Det ble med hederlig omtale, sier Haugen, som sammen med resten av laget fredag ettermiddag var i gang med å rigge ned standen i NM.

– Når vi kommer hjem så skal vi avvikle bedriften. Vi skal gjøre opp status og vi har bestemt at 20 prosent av overskuddet skal gå til stiftelsen Childrens Burn & Wound Care Foundation, sier Haugen, som er presseansvarlig i UB Tre & Betong.

– Litt kjedelig at vi ikke fikk noen priser med oss hjem fra Østlandet. Men det har vært solid konkurranse med 82 bedrifter her i NM, sier Erik Meistad, som er ansvarlig lærer for klassen fra Stangnes.

– Det er andre året på rad at vi klarer å kvalifiserer oss med et lag fra Stangnes videregående skole. I fjor var vi på tur til Lillestrøm med laget UB Art Makers fra linja byggteknikk.

– Vi er godt fornøyd med opplevelsen vi har hatt og utviklingen i bedriften underveis, sier Meistad, om årets engasjement i Ungt Entreprenørskap.

Totalt har det deltatt 12.000 elever i årets utgave. 400 av dem var samlet på Lillestrøm torsdag og fredag. Prisen som beste salgs- og servicebedrift gikk til Nord-Norge, da 1.-plassen gikk til Buckeye UB fra Vadsø videregående skole. I kategorien Gastronomiprisen sikret MATHPA UB fra Vadø vgs., i Finnmark fylke

seg andre pris.