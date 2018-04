nyheter

Politiet i Nordland melder om en trafikkulykke på E10 på Bjørnfjell. De to involverte får nå tilsyn av helsepersonell.

OPPDATERING: De to personene rapporteres å være lettere skadet. Helikopteret som var på stedet kunne returnere uten at det ble behov for det ettersom personene tas med til sykehuset i Narvik i ambulanse.