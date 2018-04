– Arena for læring og forskning

nyheter

Dette er noe av det som finner sted på årets sykepleierkongress.

Det forteller leder i Norsk sykepleierforbunds (NSFs) – Landsgruppen av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS), Gunhild Brørs. Hun har siden 2017 ledet fagforeningen som samler rundt 1200 medlemmer nasjonalt. Brørs jobber selv til daglig i Trøndelag. Nærmere bestemt på Namsos.

– Vi har plukket ut ni forskningsprosjekter som blir presentert her under sykepleierkongressen, sier hun, om en del av programmet som er i Harstad under den tre dager lange kongressen med 230 deltakere.

Lokalt

– Vi har et tettpakket program fra onsdag til og med fredag, sier Siv Olsen, som er med i den lokale gruppen som arrangerer den årlige kardiologiske sykepleiekongressen.

Hun gikk av som leder i 2017. Da etter å ha vært leder i flere år. Hun er glad for at årets kongress ble lagt til sin egen hjemby. Kongressene går på omgang rundt i fem landsdeler.

Siden er i Nord-Norge, så er målet at vi skal skaffe flest mulig innledere fra landsdelen. Varaordfører Maria Serafia Fjellstad ønsket delegatene velkommen til Harstad onsdag.

– Vi er en god del medlemmer fra min arbeidsplass på denne konferansen. 13 sykepleiere fra medisinsk avdeling ved UNN Harstad. Samt et par fra intensiven, forteller Siv Olsen.

Hun er spesialsykepleier i kardiologisk sykepleier ved UNN avdeling Harstad og skal selv snakk om «Hjerterehabilitering etter perkutan koronar intervensjon i Norge» i løpet av torsdagens program.

Samme dag skal også overlege ved UNN Harstad, Maria Serfai Fjellstad og lege i spesialisering ved UNN Harstad, Ingrid Marie Mikalsen, begge snakke om hjerte- og karsykdom.

Ultralyd

– Torsdag skal vi også har en workshop om håndholdt ultralyd i klinisk sykepleiepraksis. Da får vi besøk av sykepleierstudenter fra UiT Harstad som skal være markører under demonstrasjonen, sier Olsen.

– Apparatet som brukes er på størrelse med en mobiltelefon og kan være med på hjelpe oss å bruke ultralyd for å fange opp hjerteproblemer på et tidlig stadium, sier Olsen, som sier dette er et apparat som hun skulle ønske at en hadde ved avdelingen i Harstad.

Det er ikke alle som har fått slike apparater i dag.

– Vi har en arbeidsgruppe i NSF-LKS som jobber med presentasjonene vil skal ha torsdag. Her har vi første en teoridel, før vi senere på ettermiddag skal ha en praktisk workshop i bruk av håndholdt ultralyd i klinisk sykepleie, sier Gunhild Brørs, om noe av det som står på programmet under torsdagens konferanse i Nordic Hall.

I pausene er det lagt opp til postervandring hos utstillerne ved Nordic Hall.

Utstiller

– Jeg jobber til daglig i et firma som blant annet jobber med medikamenter for de med diabetes 2. Her er jeg på plass for legemiddel fra Joridane og Pradaxa, sier Sissel Jorguera, som har jobbet i bransjen i to år. Hun er utdannet som sykepleier, men har også lang fartstid fra luftrommet.

Hun jobbet 15 år som flyvertinne i SAS,. Jorguera bor og har base i Trondheim.

– Området er fra Trøndelag og nordover. I hovedsak jobber jeg mot allmennleger. Vi jobber med å informere om våre produkter. Det som er nytt og hva som kan komme, forteller Sissel Jorguera, med sitt spanske etternavn.

Hun er en av flere som onsdag var på plass i Harstad fra legemiddelindustrien. Flere av firmaene er også med på å finansiere ulike symposium som avholdes i løpet av en slik kongress.