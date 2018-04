Nå vet de hvorfor sjøfontenen er ute av drift

nyheter

Selsbanes seil sluttet å virke for noen uker siden, og lenge var årsaken et lite mysterium. Det ble etter hvert slått fast at sjøfontenen manglet strøm, men noen nærmere forklaring lot vente på seg.

Nå er det gjort flere undersøkelser, og foreløpig konklusjon er at feilen ikke ligger i flåten eller på land.

- Etter testing og feilsøking er det avdekket brudd i sjøkabelen ut til flåten. Det vil bli iverksatt reparasjonsarbeider så snart materiell er tilgjengelig, sier sjef for sjøfontenen, næringssjef Bjørn Akselsen i Harstad kommune.

Han sier at han har fått svært mange henvendelser om fontenen uten sprut.

- Det er utrolig omsorg og omtanke for seilet. Jeg tror vi kan ta det som et signal på at Selsbanes seil har blitt en viktig del av folks opplevelse av havnebassenget.

Hva som er årsaken til kabelbruddet er ikke klart. Det pågår arbeid rundt om kring, påpeker næringssjefen. Nå venter man på utstyr før reparasjonene kan starte.

- Det tror jeg vil la seg løse ganske raskt, men tidspunktet er ikke bekreftet, sier Akselsen.