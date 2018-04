– Alle er involvert

nyheter

Dette forteller presseansvarlig Rino Haugen i UB Tre og Betong ved Stangnes videregående skole.

I mars stakk UB Tre og Betong av med den gjeveste prisen på Fylkesmessa, Innovasjon Norges pris for Beste ungdomsbedrift, og fikk gullbillett til NM for UB.

På NM møtes de beste Ungdomsbedriftene fra hele landet for å konkurrere. Norges Beste Ungdomsbedrift 2018 skal representere Norge på EM for Ungdomsbedrifter i Beograd i juli 2018.

Stangneselevene i UB Tre og Betong representerer Troms i kampen om Beste UB, etter å ha fått hele fem priser på årets Fylkesmesse for Ungdomsbedrifter arrangert av Ungt Entreprenørskap Troms på Jekta Storsenter. På NM for Ungdomsbedrifter syder det av kreativitet, læring, skaperglede og ikke minst konkurransementalitet!

– Vi håper elevene leverer like bra på NM for UB som på Fylkesmessa, da satt juryen med tårer i øynene etter møtet med UB Tre og Betong, sier Liv Brandvoll daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms.

– Elevene har hatt en bratt læringskurve gjennom Ungdomsbedriftsåret. Forretningsideene er deres egne. De har registrert bedriftene i Brønnøysundregistrene, utviklet produkter, satt opp budsjetter, solgt sine varer og tjenester, gjennomført styremøter og stått for den daglige driften. De har vist engasjement, skaperglede og samhandling, vist hva som bor i dem og fått den første forsmaken på et spennende arbeidsliv, sier hun

– Vi har satt søkelyset på å gjenvinne materialer og minske avfallet i byggebransjen. Vi har brukt materialer som for andre har vært avfall. Som for eksempel at varekjedene ikke kan bruke materiell med skader. De skada materialene er en ressurs, ikke avfall. forteller presseansvarlig Rino Haugen i UB Tre og Betong. Henrik Lund er daglig leder.

På NM vil elevene møte jury fra arbeids- og næringslivet og konkurrere i 16 forskjellige kategorier.

UB Tre og Betong har scenepresentasjon torsdag 26. april kl. 14.40 og panelintervju fredag 27. april kl. 09.10. Alle tre Troms-bedriftene står på stand på torsdag fra kl. 16–17 på torsdag og fra kl. 09.30–14.45 fredag. Prisutdeling fra 14.45–16.00 fredag. Ansvarlig lærer: Erik Meistad.

Disse tre ungdomsbedriftene representerer Troms i NM: UB Tre og Betong, Stangnes vgs., Sjømat Senja UB, Senja vgs. og Freeze UB, Bardufoss vgs. Line Bjørkli, vgs-ansvarlig og fagleder Ungt Entreprenørskap Troms vil være på plass under NM-