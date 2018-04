Vil stoppe inngåelse av hurtigbåtkontrakt

nyheter

Fylkesrådets valg falt på Norled AS, som ville ha 75 millioner kroner i året for å drifte tre ruter mellom Tromsø- Harstad, Tromsø-Skjervøy og Tromsø-Lysnes. Dette aksepterer ikke Boreal Sjø AS.

Rederiet har nå levert inn en begjæring til Nord-Troms tingrett om midlertidig forføyning i saken. De vil ha nedlagt et forbud mot å inngå kontrakt om kollektivtransporttjenester på hurtigbåtrutene 2, 3 og 4 i Troms fylke. Rute 2 er den som går mellom Harstad og Tromsø. Det er berammet et såkalt muntlig forhandlingsmøte mellom Boreal og Troms fylkeskommune i Nord-Troms tingrett 2. mai.

I evalueringen av anbudstilbudene skulle pris telle 60 prosent mens kvalitet skulle telle 40 prosent.

– Men alle tre leverte tilbud i henhold til anbudsgrunnlaget og kravene, og vel så det, uttalte fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo på en pressekonferanse i forbindelse med vedtaket.

– Valget ble derfor kun basert på pris, sier Prestbakmo.

De tre tilbudene ble innhentet 15. februar der Boreal sjø ga et bud på 86.062.000 kroner. Tilbudet fra Torghatten Nord AS kostet 102.491.000 kroner i året.

Ruten mellom Tromsø og Harstad vil som før gå innom Finnsnes, Brøstadbotn og Engenes. Her bygges to nye båter med plass til 296 passasjerer. Båten er en aluminium katamaran fra OMA-Båtbyggeri og måler 39 meter.

Prestbakmo sa at fokus har vært på kvalitet, universell utforming og komfort.

– Båten har 104 plasser ved bord og justerbare seter. Det blir Kiosk, eget barne- og ungdomsrom med TV og strøm og lading til hvert sete med USB-muligheter.

Samtidig skal det minimum være plass til tre rullestoler og tre barnevogner. Bagasjeplassen nær doblet fra i dag og skal nå være innendørs. Syklister får et helt annet tilbud med hele 38 sykkelplasser. Nytt er også et toppdekk som er åpent for passasjerer under fart.

Til linje 3 Tromsø-Skjervøy og linje 4 Tromsø-Lysnes skal Norled bruke båten MS Brage som har plass til 147 passasjerer. Båten er fra 2008 og starter seiling på linje 3 og 4 allerede 1. mai 2018.