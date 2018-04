Travsporten trenger hjelp mer enn straff

nyheter

Årets store travfest i Harstad og Nord-Norge er avlyst. Med et pennestrøk har Rikstoto og Det Norske Travforbund (DNT) fjernet V75-løpene som ifølge terminlisten skulle gå i Harstad Travpark 4. august. I stedet skal runden avvikles sørpå et sted.

Dette skjer fordi nordnorsk travsport ikke evner å komme seg ut av den sandkassen den befinner seg i. Vi har hevdet det før, og gjør det igjen: Rivaliseringen mellom miljøene i Bodø og Harstad kommer til å ødelegge travsporten i nord, og vedtaket i DNTs styre fredag kveld er et godt bidrag på veien.

Avlyser V75 i Harstad på grunn av bråket i nord Det Norske Travselskap og Rikstoto har satt et pennestrøk over landsdelens eneste V75.

Styreleder Knut Weum karakteriserer dette som hjelp til selvhjelp, og mener åpenbart at straff er adekvat, beroligende medisin. Her er det imidlertid stor fare for at DNT-styret forregner seg. Det er ikke nødvendigvis konfliktdempende å hoppe opp i sandkassen og fjerne alle lekene, for så å gi dem til noen som har større «respekt for organisatoriske prinsipper», for å bruke styrelederens egne ord.

Kjernen i prinsippet om hjelp til selvhjelp, er veiledning, rådgivning og tilrettelegging. Spesielt viktig er dette når det følger sanksjoner med på kjøpet, og vi føler oss slett ikke sikker på at DNT har tatt denne rollen tilstrekkelig på alvor. Sett fra sidelinjen er det grunn til å stille spørsmål om ikke DNT sin håndtering har bidratt til å øke konfliktnivået i nordnorsk travsport?

- Et nederlag for travsporten Daglig leder Elisabeth Storvik Ingebrigtsen i Totonor lover å kjempe for å få tilbake V75 omgangen til Harstad travpark

Vi har forståelse for at DNT må ta tak for å få ro i miljøet nordpå, og vi mener det var riktig av DNT å sette Nord Norge Travforbund under administrasjon tidligere i år. Derimot mener vi det er en fallitterklæring å avlyse årets travfest i nord. DNT bør innta rollen som konstruktiv konfliktløser fremfor å løpe fra sitt ansvar ved å be partene om selv å rydde opp. Rett håndtert kunne høstens V75-løp i Harstad vært et godt bidrag på veien mot forsoning. Travmiljøet i Nord-Norge trenger hjelp mer enn straff.