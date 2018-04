Klemte med vilje foten til ektefellen i døra

nyheter

En eldre mann fra Lavangen tapte på de fleste punkter i en ankesak som nylig gikk for Hålogaland lagmannsrett. Mannen var i tingretten dømt til fengsel for vold og trusler mot sin ektefelle. Alt begått under påvirkning av alkohol. Lagmannsretten opprettholdt i hovedsak dommen fra Ofoten tingrett. Mannen truet, ristet og stengte kvinnen ute fra hjemmet i enkeltepisoder. Han klemte dessuten foten hennes kraftig i døråpningen ved en anledning. I tillegg til fengselsstraff på 120 dager må han betale oppreisning til sin kone på 25.000 kroner, pluss sakskostnader på 5.000 kroner. Mannen fikk derimot fengselsstraffen redusert med to måneder fra dommen han fikk i tingretten, grunnet lang saks- og behandlingstid i domstolene. Tidsbruk som domfelte ikke kan lastes for, skriver lagmannsretten i domspapirene.