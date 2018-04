276 lærere får sjansen

nyheter

Det er dobbelt så mange som i 2014.

– Gode lærere med solid og oppdatert kunnskap er nøkkelen til at elevene skal lære mer. Om lag 20 000 lærere har allerede gjennomført videreutdanningen, og nå får rekordmange nye lærere muligheten. Denne satsingen gjør gode lærere enda bedre, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Mange lærere får fordypning i matte, norsk og engelsk, meldes det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet mandag.

Svært mange lærere trenger videreutdanning innen 2025. Da må de som underviser i matematikk, engelsk, norsk, norsk tegnspråk og samisk i barneskolen ha minimum 30 studiepoeng. De som underviser i ungdomsskolen må ha minimum 60 studiepoeng i de samme fagene.

Utdanningsdirektoratet har innvilget alle søknader fra lærere som ønsket videreutdanning i de prioriterte fagene matematikk, norsk og engelsk.

Økning i flere Troms-kommuner

Siden i fjor har Troms hatt en økning på 29 prosent i antall lærere som får videreutdanning. Mange kommuner i fylket har stor økning det siste året. Blant disse:

• Bardu kommune øker fra 4 lærere i fjor til 8 i år (100 prosent)

• Lyngen kommune øker fra 9 lærere i fjor til 14 i år (56 prosent)

• Målselv kommune øker fra 12 lærere i fjor til 18 i år (50 prosent)

• Harstad kommune øker fra 19 lærere i fjor til 28 i år (47 prosent)

• Tromsø kommune øker fra 67 lærere i fjor til 72 lærere i år (7 prosent)

– Vi ser at satsingen virker. Jeg er glad for at lærerne benytter seg av tilbudet, og at tallene viser også at mange kommuner har prioritert å gi lærerne sine videreutdanning.

Det håper jeg kommunene vil fortsette med i årene som kommer. Vi ligger godt an til å oppfylle kompetansekravene innen 2025, sier Sanner.

20 000 lærere har gjennomført videreutdanning i ulike fag siden regjeringen startet satsingen i 2013.