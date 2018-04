Millionoverskudd for Sollifjellet

nyheter

Selskapet Sollifjellet Alpinsenter gikk med et regnskapsteknisk overskudd på 1.011.582 kroner, er det klart etter at årsmøtet deres ble gjennomført torsdag.

Kostnadsbevisste

De siste tre årene har det skjedd mye i Sollifjellet. Lokalene har blitt oppussa, parkeringsplassen er utvida, og i vinter fikk de yngste brukerne et eget tilbud med et barnebånd i bakken.

– Vi har drevet med stor kostnadsbevissthet, og gjerne etter prinsippet at du må tjene to kroner for å kunne bruke ei, skriver de i ei pressemelding. Der melder de også om utskiftinger i styret.

Eidberg ny leder

På årsmøtet ble styreleder Trygve Nilsen, etter eget ønske, avløst av Øyvind Eidberg. Harstad Alpinklubb er hovedeier av selskapet med 96,57 % av andelene i selskapet.

Alpinklubben har en egen representant i styret, og Audun Nyre fratrådte sin plass etter eget ønske. I hans plass rykket Inesa Kellere inn. Inesa er også i dag styremedlem i Harstad Alpinklubb.

– Vi er svært glade for å få en dyktig kvinne inn i styret i Sollifjellet. Selv sier hun at det skjer så mye spennende i Sollifjellet nå at det har hun lyst til å være med på, sier de i pressemeldinga.

En av de første oppgavene til det nye styret, er å jobbe videre med planene for videreutvikling av Sollifjellet, og i første omgang jobbe videre med reguleringsplan for området.