Rekordsøking til universitetet

nyheter

Aldri før har UiT Norges arktiske universitet vært så populær blant studiesøkere som i år. 8.820 søkere har et studium ved UiT som sitt førstevalg i Samordna opptak. Dette er en økning på 14,34 prosent fra i fjor. Samlet for alle utdanningsinstitusjoner i Norge er økningen i søkertall til høyere utdanning 4,73 prosent.

– Dette er fantastiske nyheter for UiT, vi øker mest av universitetene i Norge. Vi har gode søkertall til jus og medisin og rekordsøkning til lærer- og sykepleierutdanningene våre.

I år feirer UiT 50 år og det er ekstra hyggelig at vi i jubileumsåret befester vår posisjon som en av Norges viktigste utdanningsinstitusjoner, sier rektor Anne Husebekk.

Teknologifagene, spesielt datateknikk, satellitteknologi og romfysikk, er også populære og etterspurte studier i år. Luftfartsfag er nok en gang det studiet som blir vanskeligst å komme inn på. Et annet studium er bachelor i paramedisin, som UiT lyste ut for første gang i år.

– Det har vært en enorm interesse for paramedisinstudiet og det blir konkurranse om å komme inn. Hele 291 søkere til 20 studieplasser. Dette er et studium som vil bidra til å styrke fagfeltet akuttmedisin, sier Husebekk.

Lærerutdanningene ved UiT, spesielt barnehagelærer og grunnskolelærer for 1. – 7. trinn har økning. I fjor var det økt interesse for lærerutdanningene og denne positive trenden forsetter.

– At 505 har søkt et av våre lærerstudier er ny rekord. Spesielt gledelig er det at hele 217 ønsker å utdanne seg til barnehagelærer. Dette er svært gode nyheter da vi vet det er og vil være et stort behov for lærere, sier Husebekk.

Rektor fremhever også at de tradisjonsrike universitetsstudiene slik som arkeologi, filosofi, historie og statsvitenskap får flere søkere.

Flere fra sør. Søkertallene fra Samordna Opptak viser at UiT rekrutterer flere søkere fra Sør-Norge enn tidligere. UiT befester sin posisjon som det foretrukne universitetet for unge i Nord-Norge, men den sterkeste veksten kommer fra sør.

De mest populære studiene ved UiT:

Sykepleierutdanning: 876 søkere

Ledelse, årsstudium: 673 søkere

Rettsvitenskap, master: 547 søkere

Medisin: 528 søkere

Psykologi, årsstudium: 347 søkere

Bedriftsøkonomi: 333 søkere

Grunnskolelærer: 324 søkere

Studiene ved UiT som har flest søkere per studieplass:

Luftfartsfag: 16,7

Paramedisin 14,6

Sosialt arbeid, Tromsø: 6,7

Akvamedisin: 5,4

Barnevern, Tromsø: 5,0

Bygg, Narvik: 5,0

Tallene som UiT har sendt ut nevner ikke søkertallene for studiene i Harstad.