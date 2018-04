– Kan ha blitt feilinformert om Andøya

nyheter

Stortinget kan ha blitt feilinformert om flyttingen av flybasen fra Andøya til Evenes. Leder i Norges Offisersforbund, Torbjørn Bongo, sier til NRK at argumentene som førte til at Andøya flystasjon skal erstattes av Evenes ikke lenger holder.

Hovedgrunnen faller bort

- Luftvernbeskyttelse av de maritime overvåkingsflyene ble brukt som et avgjørende argument for å velge Evenes som ny flybase, mener han.Overvåkingsflyenes oppgave fra basen på Evenes er blant annet å lete etter fiendtlige ubåter.

- De skal trekkes vekk fra Evenes i det øyeblikket vi nærmer oss en krigssituasjon. Derfor vil det ikke være behov for luftvern for å beskytte dem, sier Bongo, og mener dette viser at hovedargumentet for nedlegging av Andøya flystasjon faller bort.

- Feil premiss

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener Bongo bygger et premiss som er feil .

- Og så beskylder han oss for å ha feilinformert Stortinget, sier han og avviser samtidig at luftvernbeskyttelse av de maritime overvåkingsflyene ble brukt som et avgjørende argument for å velge Evenes som ny base.

Utsatte avgjørelsen igjen

Nettstedet aldrimer.no informerer om at gårdagens møte i Stortingets utenriks- og forsvarskomite endte med utsettelse av komiteens konklusjon og innstilling i den omstridte saken. Komitebehandlingen har tidligere blitt utsatt i påvente av den eksterne kvalitetssikringen (KS1) av Konseptvalgsutredningen (KVU) for Evenes flystasjon.

- Komiteen hadde planlagt å avgi sin innstilling i saken den 25. april, men tirsdag denne uken opplyste Liv Signe Navarsete i Senterpartiet at hun ville foreslå en utsettelse i saken. I går fattet komiteen et vedtak i tråd med dette. Ny dato er 16. mai, skriver de.

Forsvarsdepartementet utdyper uttalelser om Evenes Etter at konseptvalgutredningen for Evenes og den eksterne kvalitetssikringen ble oversendt Stortinget, er det noen forhold som Forsvarsdepartementet ønsker å presisere.