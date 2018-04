Konstanse fra Harstad er blant de mange talentene

nyheter

Hun er en av flere lokale deltakere innen musikksjangeren. Hun skal i tillegg til musikk delta mi kategorien teater med en monolog.

I løpet av tre dager skal ungdommer fra forskjellige kommuner vist fram sine egenskaper innen kunst og kultur.

Og det finnes stor bredde over hva ungdommen fra 13 til 20 år kan delta i. Duoen Marius Solaas (Evenes) og Viktoria Instanes Markussen (Tjeldsund) er begge med i gruppen konferansier. I tillegg er en rekke personer med i gruppen UKM Media og Arrangør. Aleksander Instanes Markussen, (16) er en av 54 ungdommer fra Troms som er med på fredagen utstilling i UKM-finalen i Troms med arbeidet «Hotell med restaurant for sangfugler». Markussen ble i fjor plukket ut til å delta i norgesfinalen på Sandnes med sin egen kniv. Totalt er det fredag 54 ungdommer som er utstillere under utstillingen til UKM som åpner fredag kveld.

Den første forestillingen er fredag kveld. Lørdag er det to forestillinger og den fjerde og siste er det søndag formiddag.

40 lokale ungdommer fra Harstad-området deltar på UKM Troms kommende helg i Tromsø.

Trekkspill-utøver Konstanse Fjellvang er en av mange som i løpet av helgen skal på scenen med et musikalsk innslag. Hun er den eneste som spiller vals med sitt trekkspill. Det skjer som sjette innslag i den tredje forestillingen under UKM Troms lørdag kveld. I klassen for dans er Emilie Karlsen fra Kvæfjord en lokal utøver som stiller med egen dans.

UKM Troms

Lokale deltakere under UKM Troms 2018 på Finnsnes:

Musikk:

Christina Mortensen, Kvæfjord (rock), Emil Sverrisson, Skånland (blues), Emilie og Onu, Ibestad (acustic), Ezme og Emilie, Ibestad (pop), Hanna Frihaug, Bjarkøy (singer), Inna Maja Amundsen, Skånland (operasang), Konstanse Fjellvang, Harstad (klassisk vals trekkspill), Linus Johnsen, Fjelldal (Tjeldsund), Mari Noble-Strand, Evenes (ballade), Mari og Sigrid, Skånland (pop), Michelle & Onu, Ibestad (akustisk pop), Rust, Harstad (heavy progressive metall) og Sander Røberg, Tjeldsund (metall og jazz).

Dans:

Emilie Karlsen, Kvæfjord (ballett).

Teater:

Konstanse Fjellvang, Harstad (monolog), Liv’s Crew, Bjarkøy (Livs historie).

Annet på scene:

Patrick Holmstad, Tjeldsund (Bufetat tale).

Film:

Benedikte, Stine og Marteas skrekkfilm, Skånland (skrekkfilm), Dear Anna, Harstad (minifilm).

Utstilling:

Aleksander Instanes Markussen, Tjeldsund, Amalie Storelv, Evenes, Andrea Fagereng, Skånland, Christina Nibe Øyen, Skånland, Elise Bergstad Aronsen, Harstad, Iris Storelv Rabone, Evenes, Maja Eldevik, Kvæfjord, Mickaela Bernhardt, Harstad, Nora Fagerli Edvinsen, Kvæfjord, Othelia Botnemyr, Tjeldsund.

Konferansier:

Marius Solaas, Evenes, Viktoria Instanes Markussen, Tjeldsund.

UKM Media:

Cathrine Reed (Bjarkøy), Dominykas Rybak, Bjarkøy, Harvey Hansen, Bjarkøy, Julian Pettersen, Harstad, Kjersti Gürgens Gjærum, Harstad, Leo Andreassen, Bjarkøy, Markus Hansen, Bjarkøy, Runar Breivik, Harstad, Torstein Myklebust, Bjarkøy.

Arrangør:

Aleksandra Rasmussen Myre, Harstad, Angelica Gangsås, Harstad, Helene Rafaelsen, Harstad, Ida Ekløv, Evenes, Morten Bergersen, Tjeldsund, Sereephan Saeliao, Tjeldsund, Tarjei Torgersen, Harstad.