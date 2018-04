Feier for bedre luft

nyheter

For å bedre luftkvaliteten i Harstad har Statens vegvesen satt i gang ekstra feiing av riksvei 83.

- Nå har vi hatt en periode med tørrvær, og da vet vi at vi får utfordringer med luftkvaliteten. For å forebygge støvplagene i sentrum har vi leid inn den nye feiebilen til Harstad kommune for å feie riksvegen gjennom sentrum, sier Tor Ivar Johnsen, seksjonsleder i Statens vegvesen i ei pressemelding.

Den nye feiebilen til kommunen er spesielt godt egnet til dette og kombinerer spyling, feiing og oppsuging av støv og skitt som ellers kan virvles opp som støv.

Mye svevestøv i byen Det har i de siste ukene vært perioder med svært mye svevestøv i Harstad, slår kommunen fast.

Denne feiingen kommer i tillegg til den vanlige feiingen driftsentreprenøren allerede er i gang med.

- Driftsentreprenøren vår er ellers i full gang med å feie vegene rundt Harstad, og de neste ukene vil vi bruke mye tid på å fjerne støv og skitt fra gatene og gjøre det klart for våren, sier Johnsen.

Ved målestasjonen ved RV 83 på Seljestad måles konsentrasjonen kontinuerlig, og data overføres til nettstedet www.luftkvalitet.info