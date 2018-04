Ble tatt da han kjørte 103 kilometer i timen

nyheter

Politiet har hatt flere kontroller den siste tiden. Onsdag var en patrulje utstyrt med laser i Kjerringnesdalen i Sortland.

- Resultat: Fire forenklede forelegg. Høyeste målte hastighet var 103 kilometer i timen i 80-sonen, melder politiet.

UP har, som det ordinære politiet, vært opptatt med ekstraordinær kontrollinnsats den siste tida. Og det fortsetter.

Tidligere på dagen onsdag var det kontroll på Gjerstad i Hadsel. Her fikk en bilist et forenklet forelegg for 81 kilometer i timen i 70 sonen.