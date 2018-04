nyheter

Tirsdag ettermiddag kom havtåka sigende inn over Bodø og førte til for liten sikt til at fly kan lande og lette ved Bodø Lufthavn. Passasjerer får opplyst at hotellene i byen dessverre er fullbooket, og at det kommer pizza og feltsenger til de ventende. All innsjekket bagasje blir også utlevert, melder Avisa Nordland.