Du kan hjelpe på snøsmeltingen

Å ta spaden fatt og dele snøen opp i blokker, er et gammelt triks for å få fart i snøsmeltingen på plen og uteområde.

Forurensing intensiverer snøsmeltingen, kommer det fram i en artikkel på yr.no.

– Den mørke snøen absorberer solstrålene bedre, forklarer meteorologikonsulent Odd Ivar Olsen ved Vervarslinga for Nord-Norge.

Snøen som ikke lenger er hvit, men har blitt mørk og skitten som følge av biltrafikk, vil tiltrekke seg sollys. Solstrålene som i stor grad reflekteres av hvit snø, vil i langt større grad smelte mørkere snø. Den ytterste delen av snøkrystallene, der forurensningen som regel sitter, smelter først.

Snøen blir mer porøs, og luftlommene flere, av plussgrader på dagen og minusgrader på natta.

Du kan bli millionær: Klarer du å gjette når Generalhagen blir snøfri? Harstad Tidendes ferske reporter tror han vet når snøen forsvinner, men han er søring.

Snøsmeltingen blir allikevel mest effektiv når det er over null grader gjennom hele døgnet, bekrefter Olsen. Ønsker man at snøen skal smelte raskere, er det noen «skitne» triks man kan ta i bruk. Kalk, sand eller jord kan strøs over problemområder. Da vil sola smelte snøen raskere.

Mange har opplevd at sol og blå himmel ikke nødvendigvis fjerner snøen, og det mest effektive smelteværet er heller ikke solskinn, ifølge meteorologene.