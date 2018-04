Bekymring for flyrutetilbudet

nyheter

Torsdag ettermiddag landet det første Widerøe-eide jetflyet i Norge. Widerøe har anskaffet seg nye fly, som er større, raskere, men som trenger lengre rullebane enn det kortbanenettet tilbyr.

I Widerøe feires dette selvfølgelig. Satsingen er en merkedag. Embraers E2-modell blir forhåpentlig en velsignelse for selskapet. Widerøe er helnorsk, og kan, om alt går galt, snart vise seg å være det eneste norskeide flyselskapet av betydning. Regjeringen har fullmakt til å selge seg ut av SAS, og ifølge ryktebørsen kan Norwegian fort bli overtatt av utlendinger. Selskapet kan havne i Storbritannia, som Hurtigruten.

Jonny Finstad, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, er en smule bekymret over utviklingen. – Det er bare å gratulere Widerøe med et nytt fly, men jeg frykter for fremtidsutsiktene til flyrutetilbudene i distriktene, uttalte han til NRK tidligere i uken.

Vi deler Finstads bekymring, men vil peke på at representantens eget parti sitter med regjeringsmakten. Der det er vilje til forandring, kan forandring skje.

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet kan ikke gjøre noe med at Widerøe satser på større fly, og vil fly mer fra de største flyplassene, men partiene kan bidra til å utvikle kortbanenettet gjennom avgiftssystemet.

Det er dyrt for flyselskapene å lande og ta av på kortbanenettet. Det er få passasjerer å dele kostnadene på. Gjennom anbudsrutene bestemmer politikerne i stor grad hvilke flyplasser som skal ha veldig gode tilbud. På de andre flyrutene må selskapene, mer enn på anbudsrutene, skule til lønnsomheten.

I Sverige har de innført et differensiert avgiftssystem, som varierer med lengden på reisene. Det er lavere avgifter på korte flyreiser enn på lengre. Dette stimulerer trafikken til og fra de minste flyplassene. Det kan være en løsning å vurdere.

Avinor går med milliardoverskudd, og Widerøe klager på høye avgifter. For oss er valget enkelt: Dersom lavere avgifter fører til lavere billettpriser, trenger Avinor ikke ha milliardoverskudd i regnskapene sine.