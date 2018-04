Tilbyr russerabatt på leppefyll: – Fullstendig uetisk, sier UNN-kollega

nyheter

Elena Egorina og Mikhail Sovershaev driver Ansikta Medica, skjønnhetsklinikken som den siste tiden har reklamert med russerabatt. De er begge overleger ved UNN og underviser i 20 prosent-stillinger ved institutt for medisinsk biologi ved UiT.

På klinikkens hjemmeside skriver de følgende: «Alle russ får leppeforstørrelse til kun 2500kr helt fram til 17. mai. NB! Du må være fylt 18 år for å benytte deg av tilbudet. Vis fram russekort og gyldig ID ved oppmøte.»

– Det er fullstendig uakseptabelt og uetisk at en klinikk diver på den måten, sier Thomas Sjøberg, leder av Nordisk Plastikkirurgisk Forening og overlege ved UNNs avdeling for plastikkirurgi til iTromsø.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Ekstra streng fortolkning

Også Legeforeningen (DNL) er kritisk. Solveig Nergård, styremedlem i DNL Troms og plastikkirurg ved UNN, synes det er synd å se at legeparet bruker ei anledning som russetiden til å henvende seg til unge.

– Dette er mennesker som også kan være i sårbare situasjoner, med usikkerhet til kropp og utseende. Jeg mener prinsipielt man bør holde seg til retningslinjene for reklame for kosmetisk kirurgi i Norge, sier hun.

I forskrift for markedsføring av kosmetiske inngrep heter det i paragraf åtte at «markedsføringen blant annet skal vurderes ut fra det umiddelbare inntrykk markedsføringen skaper hos den jevne forbruker.»

I kommentaren til paragrafen står det følgende: «Det skal legges en ekstra streng fortolkning til grunn dersom markedsføringen kan sies å være spesielt rettet mot unge.»

– Medfører et visst ansvar

På spørsmål om hvorvidt Nergård oppfatter det som problematisk at paret, mens de reklamerer som de gjør, samtidig jobber på UNN og UiT, svarer hun at arbeid ved sykehus og utdanningsinstitusjoner ikke utelukker privat praksis.

– Men det er viktig å tenke gjennom etiske problemstillinger. Å jobbe som overlege eller underviser medfører et visst ansvar, sier hun.

Ved UNN opplyser kommunikasjonsavdelingen at ledelsen ved avdelingen og klinikken hvor legeparet jobber har registrert saken i media torsdag.

– De vil ikke kommentere dette ytterligere før de har undersøkt saken nærmere. Det vil tidligst skje i neste uke, sier kommunikasjonsrådgiver Per-Christian Johansen.

Leder ved institutt for medisinsk biologi ved UNN, Gunbjørg Svineng, sier at hun ikke var klar over saken før iTromsø tok kontakt.

–Det de gjør i sin private klinikk har vi ingen påvirkning på, og vi ønsker derfor ikke å kommentere denne saken, sier hun.