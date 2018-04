nyheter

Det skulle vært gjennomført et fengslingsmøte i dag, men det ble ordnet gjennom såkalt kontorforretning, da mannen gjennom sin forsvarer samtykket til fengsling, og aksepterte at begjæringen ble behandlet uten et møte.

Mannen nekter fremdeles straffskyld etter siktelsen. Det foreligger per nå ingen ny informasjon i saken, opplyser Sør-Øst politidistrikt.