Harstadmann vant store penger på denne kupongen

nyheter

Han satset 200 kroner på oddsen, og vant 238.696 kroner.

Mannen i 30-årene hadde satt opp en oddskupong hos Betafe med de fire kvartfinalekampene i Champions League, og tirsdagens oppgjør hadde allerede gått harstadmannens vei.

Geir Tore fra Harstad ble Vikinglotto-millionær - Nei, vet du. Nå må du være snill.

Likevel måtte fotballen fortsette å sprette i favør spilleren, ettersom han hadde tippet mot storfavorittene Bayern München og Real Madrid. På oddskupongen hadde mannen krysset av for uavgjort i München, og borteseier i kampen mellom Juventus og Real Madrid.

Det skulle likevel vise seg at fotballgudene også var med mannen fra Harstad onsdag kveld. Juventus tok ledelsen tidlig, og økte til 3-0, mens Sevilla kjempet heroisk mot overmakten i Tyskland. En sen redusering av Cristiano Ronaldo og et rødt kort på overtid til Sevilla gjorde ingen forskjell. Kupongen gikk inn, og vips var 200 kr tryllet om til 238.696 kroner.

- Holdt på å få hjerteinfarkt

Det var en utrolig lykkelig vinner som ble intervjuet av spillselskapet etter at gevinsten var et faktum. Dramatikken gikk nesten på helsa løs.

- Jeg holdt på få hjerteinfarkt av dramatikken på slutten av kampen mellom Real og Juve. Jeg er utrolig glad for at det var den kampen jeg valgte å se, for når jeg fikk se høydepunktene fra Bayern München mot Sevilla etterpå er jeg sikker på at jeg ville strøket med om jeg så den direkte, ler en lykkelig vinner.

Blir tur til Liverpool

- Tre av resultatene var overveide valg, mens det siste var tippet med hjertet. Jeg er Liverpool-supporter og tipper aldri mot Liverpool, skjønner du, forklarer vinneren på spørsmål om det bare vare flaks eller om det var kunnskap som sikret gevinsten.

På spørsmål fra spillselskapet om hva pengene skal brukes til, har oddsvinneren prioriteringene i orden.

- Nei, det blir fotballtur til Anfield for å se Liverpool. Jeg er redd for at dama skal finne ut om gevinsten, og bruke pengene på kjøkken. Det er derfor jeg ønsker å være anonym, sier vinneren lattermildt.

- Og da blir kanskje Champions League-finale om Liverpool kommer dit?

- Ja, det hadde vært noe, men først må man vinne semifinalen, avslutter en lykkelig vinner.

- Vanvittig prestasjon

Erik Jensen, norgessjef i Betsafe, legger ikke skjul på at han er meget imponert over harstadværingens oddsteft.



- Det å treffe på en kupong med 1193.48 i odds, skjer ikke hver dag. Derfor er det ekstra gøy når de går inn. Det er rett og slett en vanvittig oddsprestasjon, sier Jensen.