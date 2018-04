Tidligere Sama sykehjem blir ikke boliger - rådmannen anbefaler å rive bygget

nyheter

Tidligere Sama sykehjem ble utflyttet i forbindelse med at Bergsodden sykehjem ble tatt i bruk. I mellomtiden har bygningen stått tom, bortsett fra en periode der det ble brukt til midlertidige flyktningboliger. Bygningen vurderes å ikke være egnet til annen bruk uten at den bygges om, eller at bygget rives og tomten utnyttes til annet formål.

Kommunestyret vedtok i oktober 2015 en ombygging av Sama sykehjem til leiligheter og til kontorer for psykiatritjenesten. Leilighetene var tiltenkt vanskeligstilte i boligmarkedet. Det har vært gjennomført utarbeidelse av ny reguleringsplan for eiendommen og prosjektet har vært ute på anbud som totalentreprise.

Ikke bærekraftig

- Økonomien i prosjektet er slik den nå fremstår, etter anbudskonkurransen, ikke bærekraftig. Rådmannen tilrår at ombyggingsprosjektet stoppes og at det utarbeides en ny plan for utnyttelse av eiendommen, skriver rådmannen.

- Ombyggingskostnadene er betydelig større enn det som fremkom av skisseprosjektet og det vil ikke være mulig å leie ut leilighetene med kostnadsdekkende husleie. Kostnader på ombygging til leiligheter for Sama sykehjem er kommet på et nivå som vurderes å være for høyt i forhold til det som kan forventes på ordinære alternative boligprosjekter.

Saken skal behandles i formannskapet 17. april.

Kan bli boliger på tomta

Det vurderes at bruk av eksisterende bygningsmasse ikke vil være aktuelt til andre formål. Rådmannen anbefaler at bygningen rives. Tomten kan da klargjøres og fristilles til annen bruk. Rivekostnadene er beregnet til kr. 6 mill.

- Eiendommen ligger i et eksisterende boligområde og vil være egnet for utvikling av boliger. Eiendommen kan utnyttes bedre dersom det planlegges nytt boligprosjekt med god arealutnyttelse. Det vil også sannsynligvis gi en lavere kvadratmeterpris for leilighetene enn det som fremkommer etter anbudskonkurransen på ombygging. Prosjektet kan gjennomføres som et kommunalt prosjekt eller gjennom samarbeid med private aktører, mener rådmannen.