Nå er denne satt inn i drift igjen

nyheter

Det er Troms fylkestrafikk som opplyser om dette, via sin facebookside.

MS Jernøy går dermed tilbake til linje 3 og 4, og dermed skal det i følge Troms fylkestrafikk blir normal kapasitet på alle linjene.

MS Kistefjell har hatt propellproblemer siden uke 11, midt i mars.

Det hører med til sjeldenheten at to av tre hurtigbåter samtidig har vært ute av drift. På et tidspunkt lå både Kistefjell og Fløyfjell ved kai i Harstad ute av stand til å gå i normal trafikk.

Les også: Begge hurtigbåtene er ute av drift - den ene ble reparert for to uker siden