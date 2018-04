Klarer du å gjette når Generalhagen blir snøfri?

nyheter

Med ujevne mellomrom ber vi våre lesere tippe når Generalhagen er snøfri. I år børster vi støv av tradisjonen og vinneren får selvsagt en premie. I år kan du bli millionær (men mest sannsynlig ikke) hvis du vinner får bunken med et tosifret antall Flax-lodd.

Sist gang vi kjørte denne konkurransen var året 2013. Da var den snøfrie datoen i Generalhagen 9. mai og Alf Kristian Pedersen var den som da gjettet rett. En drøy måned før snøen var helt borte dette året målte vi snødybden til omtrent 1 meter.

For å skape et godt utgangspunkt for din spådom denne gangen sendte vi ut vår ferskeste reporter, Tor Sellevold Solbakken, for å måle dybden. På det aller høyeste fant han en snødunge på 1,2 meter.

- Det er stor forskjell i høyden. Ved gangstien er det rundt 60 centimeter med snø, sier Solbakken.

Han tror snøen er borte 13. mai.

- Men så har jeg aldri vært her på vinteren tidligere.

Klarer du å gjette bedre? Kommenter dette innlegget på Facebook med datoen du tror snøen forsvinner for å være med i konkurransen:

Harstad Tidende forbeholder seg retten til å definere når Generalhagen er snøfri. Også det aller meste av is må være borte før vi erklærer en vinner.

Værmeldingen viser at det kan bli heftig tining av både Generalhagen og andre steder denne uken. Yr.no spår at det blir varmere for hver dag som går denne uken. Fredag kan det bli åtte varmegrader og sol.